Швейцария присоединяется к санкциям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова

Швейцария присоединяется к решениям Евросоюза и с 28 февраля вводит санкции против российского президента Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина.

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