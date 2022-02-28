Швейцария присоединяется к санкциям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова

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Швейцария присоединяется к решениям Евросоюза и с 28 февраля вводит санкции против российского президента Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Швейцария присоединяется к санкциям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова
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Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио вводит санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

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