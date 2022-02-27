Глава ЕК объявила о запрете транзакций Банка России и заморозке его активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете транзакций Центробанка и заморозке его активов.

«В этом пакете санкций важные российские банки будут исключены из системы SWIFT, мы также заблокируем активы российского Центробанка и заморозим все его активы», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее США, Евросоюз, Великобритания и Канада договорились о введении ограничительных мер в отношении Центрального банка России.

В свою очередь, Банк России заявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности страны.