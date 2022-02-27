Ряд стран запросили заседание СБ ООН по вопросу гуманитарного кризиса на Украине
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«Норвегия, США, Албания, Франция, Великобритания, Мексика, Ирландия просят провести срочное заседание Совета Безопасности для разрешения гуманитарного кризиса на Украине», — говорится в сообщении постпредства Норвегии при ООН в Twitter.
В России ранее воспользовались правом вето в отношении проекта резолюции, в которой Совбез ООН призвал немедленно прекратить проведение спецоперации в Донбассе.
Российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что резолюция в СБ ООН по Украине была антироссийской и антиукраинской.