Ряд стран запросили заседание СБ ООН по вопросу гуманитарного кризиса на Украине

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Норвегия, США, Франция, Великобритания и другие страны запросили провести 28 февраля заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарному кризису на Украине.
Ряд стран запросили заседание СБ ООН по вопросу гуманитарного кризиса на Украине
  • © AP Photo / United Nations/Kim Haughton

«Норвегия, США, Албания, Франция, Великобритания, Мексика, Ирландия просят провести срочное заседание Совета Безопасности для разрешения гуманитарного кризиса на Украине», — говорится в сообщении постпредства Норвегии при ООН в Twitter.

В России ранее воспользовались правом вето в отношении проекта резолюции, в которой Совбез ООН призвал немедленно прекратить проведение спецоперации в Донбассе.

Российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что резолюция в СБ ООН по Украине была антироссийской и антиукраинской.

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