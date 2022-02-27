Ряд стран запросили заседание СБ ООН по вопросу гуманитарного кризиса на Украине

Норвегия, США, Франция, Великобритания и другие страны запросили провести 28 февраля заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарному кризису на Украине.

«Норвегия, США, Албания, Франция, Великобритания, Мексика, Ирландия просят провести срочное заседание Совета Безопасности для разрешения гуманитарного кризиса на Украине», — говорится в сообщении постпредства Норвегии при ООН в Twitter.

В России ранее воспользовались правом вето в отношении проекта резолюции, в которой Совбез ООН призвал немедленно прекратить проведение спецоперации в Донбассе.

Российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что резолюция в СБ ООН по Украине была антироссийской и антиукраинской.