Столтенберг прокомментировал приведение российских сил сдерживания в особый режим
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«Новые заявления президента Путина добавили агрессивной риторики, которую мы слышим от России в последние месяцы и особенно в последние недели... Это подчёркивает важность единства союзников по НАТО, Северной Америки и Европы», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По его словам, высшие должностные лица западных государств «допускают агрессивные высказывания» в адрес России.