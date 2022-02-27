Столтенберг прокомментировал приведение российских сил сдерживания в особый режим

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал приказ президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Столтенберг прокомментировал приведение российских сил сдерживания в особый режим
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«Новые заявления президента Путина добавили агрессивной риторики, которую мы слышим от России в последние месяцы и особенно в последние недели... Это подчёркивает важность единства союзников по НАТО, Северной Америки и Европы», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По его словам, высшие должностные лица западных государств «допускают агрессивные высказывания» в адрес России.

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