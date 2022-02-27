Словакия направит на Украину системы ПВО и противотанковые снаряды
- © Anastasia Vlasova/Getty Images
По его словам, решение принято после того, как 26 февраля состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму €4,5 млн. Конкретно речь идёт о поставке систем ПВО и противотанковых снарядов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Чехия направила поездом оружие украинским военным.