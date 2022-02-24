Президент США Байден объявил о коллективных санкциях против России

Американский президент Джо Байден объявил, что США разработали санкции, которые призваны оказать долгосрочное воздействие на российскую экономику и минимальным образом сказаться на экономике Соединённых Штатов и их союзников.

«Мы делаем это не одни. Мы создали коалицию партнёров, которая представляет более чем половину мировой экономики — 27 членов ЕС, включая крупнейшие страны», — сказал Байден в обращении.

Он добавил, что к мерам присоединятся Франция, Германия, Британия, Новая Зеландия, Австралия, Канада.

«Мы ограничим возможности России пользоваться иностранными валютами: долларами, фунтами, йенами, евро. Мы ограничим их возможности. Мы не позволим им финансировать российские войска, мы введём серьёзные санкции, не дадим России возможность конкурировать в технологических областях», — заявил президент США.

Как сообщалось ранее, лидеры стран G7 договорились на виртуальной встрече о продвижении «разрушительных» экономических санкций против России.