Президент США Байден объявил о коллективных санкциях против России

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Американский президент Джо Байден объявил, что США разработали санкции, которые призваны оказать долгосрочное воздействие на российскую экономику и минимальным образом сказаться на экономике Соединённых Штатов и их союзников.
Президент США Байден объявил о коллективных санкциях против России
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

«Мы делаем это не одни. Мы создали коалицию партнёров, которая представляет более чем половину мировой экономики — 27 членов ЕС, включая крупнейшие страны», — сказал Байден в обращении.

Он добавил, что к мерам присоединятся Франция, Германия, Британия, Новая Зеландия, Австралия, Канада.

«Мы ограничим возможности России пользоваться иностранными валютами: долларами, фунтами, йенами, евро. Мы ограничим их возможности. Мы не позволим им финансировать российские войска, мы введём серьёзные санкции, не дадим России возможность конкурировать в технологических областях», — заявил президент США.

Как сообщалось ранее, лидеры стран G7 договорились на виртуальной встрече о продвижении «разрушительных»  экономических санкций против России.

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