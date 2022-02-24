Депутат Туров: действия Британии против России носят чисто русофобский характер
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«К сожалению, мы наблюдаем продолжение гибридной войны по отношению к России и её союзникам, которая происходит уже на протяжении десяти лет. Мы видим, что страны объединённого Запада пытаются давить на Россию», — отметил парламентарий.
Он добавил, что действия, которые предпринимает Лондон в последнее время, «носят чисто русофобский характер».
Ранее Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России.