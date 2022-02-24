Депутат Туров: действия Британии против России носят чисто русофобский характер

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал новые санкции в отношении российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот», о которых заявил британский премьер Борис Джонсон.

«К сожалению, мы наблюдаем продолжение гибридной войны по отношению к России и её союзникам, которая происходит уже на протяжении десяти лет. Мы видим, что страны объединённого Запада пытаются давить на Россию», — отметил парламентарий.

Он добавил, что действия, которые предпринимает Лондон в последнее время, «носят чисто русофобский характер».

Ранее Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России.