Депутат Туров: действия Британии против России носят чисто русофобский характер

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал новые санкции в отношении российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот», о которых заявил британский премьер Борис Джонсон.
Депутат Туров: действия Британии против России носят чисто русофобский характер
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«К сожалению, мы наблюдаем продолжение гибридной войны по отношению к России и её союзникам, которая происходит уже на протяжении десяти лет. Мы видим, что страны объединённого Запада пытаются давить на Россию», — отметил парламентарий.

Он добавил, что действия, которые предпринимает Лондон в последнее время, «носят чисто русофобский характер».

Ранее Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России.

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