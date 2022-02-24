РИА Новости: ЕС во втором пакете санкций пока не планирует отключения России от SWIFT
Лидеры ЕС во втором пакете санкций пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Отмечается, что второй пакет санкций ЕС может быть принят, как и первый, менее чем за сутки.
Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен призвали Россию остановить военную операцию на Украине.
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