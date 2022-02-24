РИА Новости: ЕС во втором пакете санкций пока не планирует отключения России от SWIFT

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Лидеры ЕС во втором пакете санкций пока не планируют рассматривать отключение России от SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: ЕС во втором пакете санкций пока не планирует отключения России от SWIFT
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket

Отмечается, что второй пакет санкций ЕС может быть принят, как и первый, менее чем за сутки.

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен призвали Россию остановить военную операцию на Украине.

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