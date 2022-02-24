Песков заявил, что Россию невозможно закрыть железным занавесом
«Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — цитирует Пескова РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции.
По словам Пескова, её цель заключается в демилитаризации Украины, так как это представляет угрозу для российской стороны.