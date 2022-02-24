В МИД России прокомментировали разрыв Украиной дипотношений

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Разрыв дипотношений с Украиной был логическим завершением русофобской политики официального Киева, заявили в российском МИД.
В МИД России прокомментировали разрыв Украиной дипотношений
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«Это не наш выбор. Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине.

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