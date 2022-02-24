Представитель МИД Китая не стала называть операцию России на Украине «вторжением»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин не стала называть военную операцию России на Украине «вторжением». Об этом информирует РИА Новости.
Представитель МИД Китая не стала называть операцию России на Украине «вторжением»
  • Gettyimages.ru

В ходе брифинга она не дала прямого ответа на вопрос одного из журналистов, считает ли Пекин действия России на Украине «вторжением».

Хуа Чуньин заявила, что текущая ситуация на Украине произошла вследствие «множества факторов», в том числе исторических.

Также она отметила, что Пекин внимательно следит за развитием событий. 

В Китае призвали все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. 

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