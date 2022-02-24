Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
- AP
«Конфликт должен быть прекращён сейчас», — приводит РИА Новости заявление Гутерреша.
По его словам, полномасштабный конфликт грозит катастрофическими последствиями для всего мира.
Как сказал Гутерреш, многим странам будет тяжело восстанавливаться при высоких ценах на нефть в условиях прекращения экспорта.
Ранее Генеральный секретарь ООН призвал президента России Владимира Путина «остановить солдат» от атаки на Украину.