Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить конфликт на Украине немедленно.
Генсек ООН Гутерреш призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
  • AP

«Конфликт должен быть прекращён сейчас», — приводит РИА Новости заявление Гутерреша. 

По его словам, полномасштабный конфликт грозит катастрофическими последствиями для всего мира.

Как сказал Гутерреш, многим странам будет тяжело восстанавливаться при высоких ценах на нефть в условиях прекращения экспорта.

Ранее Генеральный секретарь ООН призвал президента России Владимира Путина «остановить солдат» от атаки на Украину.

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