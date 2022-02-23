Депутат Белик — о ситуации с RT: Британия пытается защитить своих граждан от неудобной правды

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что британские министерства уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.
Депутат Белик — о ситуации с RT: Британия пытается защитить своих граждан от неудобной правды
  • © duma.gov.ru

«Великобритания пытается защитить своих граждан от неудобной правды, которая колет глаза западным политикам. Информация, профессионально поданная журналистами, позволяет аудитории самостоятельно формировать картину происходящего и делать соответствующие выводы, чего боятся британские парламентарии», — сказал он.

Депутат добавил, что Великобритания предпочитает скрыть то, что «благодаря решительным и последовательным действиям российской власти, западные политики выглядят весьма непрезентабельно на фоне сегодняшних событий».

«Свободу доступа к информации никто не отменял, и озабоченность вопросом лицензии RT очередной раз подтверждает собственную несостоятельность отдельных представителей британского истеблишмента», — заключил собеседник.

Ранее Джонсон заявил, что британские министерства уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.

22 февраля лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.

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