Экономист Гинько прокомментировал санкции США против двух российских банков

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о введении рестрикций против двух российских банков

Санкции вводятся против ВЭБ и Промсвязьбанка.

«Если говорить с экономической точки зрения, можно объяснить следующим образом. Конечно, мы все знаем наши ключевые банки. Эти организации не являются банками первого уровня, в которых находится большая часть вкладов или кредитов… В итоге крупные, системообразующие банки не затронуты», — сказал Гинько.

По мнению эксперта, санкции введены и будут вводиться ровно настолько, насколько они не наносят ущерба интересам самих же США и ЕС.

«Наши системообразующие банки занимаются в том числе и обслуживанием внешней торговли. А мы важный участник внешней торговли, причём не только в сфере поставок энергоресурсов. Россия и США имеют товарооборот по тем товарам, которые США не могут заместить поставками из других стран», — добавил экономист.

Он также отметил, что Центральный Банк России уже оценивал сценарий различных санкций, которые могут быть введены против банковской системы страны.

«Регулярно проводится так называемый стресс-сценарий. Он связан не только с санкциями, но и, например, со снижением цены барреля нефти. Причём рассматриваются варианты влияния критических и маловероятных сценариев… Мы понимали, что санкции могли быть введены. Оценивался риск потенциального отключения от SWIFT. Главное, что это не является чем-то неожиданным, а значит все риски уже просчитаны. И план действий в данной ситуации уже расписан», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что власти США вводят ограничения против двух российских банков.

Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка.