Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
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«Стороны будут углублять взаимодействие между вооружёнными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики», — цитирует РИА Новости документ.
Отмечается, что во взаимодействие входит проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки и развитие других направлений двустороннего военного сотрудничества.
Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле.