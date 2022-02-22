Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество

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Россия и Азербайджан будут углублять сотрудничество в военной сфере, говорится в декларации о союзническом взаимодействии между странами.
Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
  • Legion-Media

«Стороны будут углублять взаимодействие между вооружёнными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики», — цитирует РИА Новости документ.

Отмечается, что во взаимодействие входит проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки и развитие других направлений двустороннего военного сотрудничества.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле.

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