Вице-премьер Польши заявил о необходимости введения личных санкций против Путина

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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что санкции против России должны касаться лично российского президента Владимира Путина.
Вице-премьер Польши заявил о необходимости введения личных санкций против Путина
  • AP

По его словам, санкции против России должны затрагивать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». 

«Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина», — приводит ТАСС ответ Качиньского на вопрос о потенциальных санкциях на пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против России за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик.

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