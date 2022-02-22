Вице-премьер Польши заявил о необходимости введения личных санкций против Путина

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что санкции против России должны касаться лично российского президента Владимира Путина.

По его словам, санкции против России должны затрагивать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина», — приводит ТАСС ответ Качиньского на вопрос о потенциальных санкциях на пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против России за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик.