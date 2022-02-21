Захарова: США своим письмом о «планах» России по Украине хотят вовлечь ООН в свою игру
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По её словам, в МИД рассматривают это обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и подстрекательство к вражде.
«Особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы Организации Объединённых Наций, вовлекая их в свою грязную политическую игру», — цитирует Захарову сайт внешнеполитического ведомства.
Ранее РИА Новости сообщало о письме США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть «убиты или отправлены в лагеря» в случае «вторжения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения являются вымыслом.