Захарова: США своим письмом о «планах» России по Украине хотят вовлечь ООН в свою игру

Российская сторона обеспокоена тем, что США своим письмом о «планах» России по отношению к гражданам Украины пытаются вовлечь ООН в политическую игру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в МИД рассматривают это обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и подстрекательство к вражде.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы Организации Объединённых Наций, вовлекая их в свою грязную политическую игру», — цитирует Захарову сайт внешнеполитического ведомства.

Ранее РИА Новости сообщало о письме США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть «убиты или отправлены в лагеря» в случае «вторжения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения являются вымыслом.