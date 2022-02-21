Захарова: США своим письмом о «планах» России по Украине хотят вовлечь ООН в свою игру

Короткая ссылка
Российская сторона обеспокоена тем, что США своим письмом о «планах» России по отношению к гражданам Украины пытаются вовлечь ООН в политическую игру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: США своим письмом о «планах» России по Украине хотят вовлечь ООН в свою игру
  • Gettyimages.ru

По её словам, в МИД рассматривают это обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и подстрекательство к вражде.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы Организации Объединённых Наций, вовлекая их в свою грязную политическую игру», — цитирует Захарову сайт внешнеполитического ведомства.

Ранее РИА Новости сообщало о письме США верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть «убиты или отправлены в лагеря» в случае «вторжения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения являются вымыслом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить