Глава Минобороны Британии: вопрос признания ДНР и ЛНР Россией вызывает обеспокоенность
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«Последняя резолюция по Донбассу Госдумы, конечно, вызывает обеспокоенность, это предложение по поводу суверенного государства», — приводит ТАСС слова Уоллеса в ходе выступления в палате общин британского парламента.
По его словам, у российских властей нет признанной международным правом власти над Донбассом.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.