Глава Минобороны Британии: вопрос признания ДНР и ЛНР Россией вызывает обеспокоенность

Резолюция Госдумы России по вопросу Донбасса вызывает обеспокоенность, это предложение по поводу суверенного государства, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Последняя резолюция по Донбассу Госдумы, конечно, вызывает обеспокоенность, это предложение по поводу суверенного государства», — приводит ТАСС слова Уоллеса в ходе выступления в палате общин британского парламента.

По его словам, у российских властей нет признанной международным правом власти над Донбассом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.