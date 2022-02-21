Глава МИД Лавров: Россия осуждает авиаудары Израиля по Сирии

Россия осуждает авиаудары, которые Израиль наносит по сирийской территории, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я имею в виду продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории. Мы подобные действия решительно осуждаем», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

По его словам, данные действия способны спровоцировать эскалацию обстановки во всём регионе.

17 февраля в командовании сирийской армии сообщили, что Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса «земля — земля».