Глава МИД Лавров: Россия осуждает авиаудары Израиля по Сирии
- AP
«Я имею в виду продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории. Мы подобные действия решительно осуждаем», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
По его словам, данные действия способны спровоцировать эскалацию обстановки во всём регионе.
17 февраля в командовании сирийской армии сообщили, что Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса «земля — земля».