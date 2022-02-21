Представитель ВОЗ Вуйнович: завершение пандемии может быть объявлено до конца 2022 года

Короткая ссылка
Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в текущем году.
Представитель ВОЗ Вуйнович: завершение пандемии может быть объявлено до конца 2022 года
  • Gettyimages.ru

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году», — сказала она в интервью ТАСС.

По её словам, это значит, что не будет больших всплесков случаев инфицирования, но не значит, что вирус уйдёт.

«Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдёт весь земной шар», — отметила она.

По данным на 20 февраля, в мире выявили более 423 млн инфицированных коронавирусом. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН  прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить