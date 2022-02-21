Представитель ВОЗ Вуйнович: завершение пандемии может быть объявлено до конца 2022 года

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в текущем году.

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году», — сказала она в интервью ТАСС.

По её словам, это значит, что не будет больших всплесков случаев инфицирования, но не значит, что вирус уйдёт.

«Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдёт весь земной шар», — отметила она.

По данным на 20 февраля, в мире выявили более 423 млн инфицированных коронавирусом. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».