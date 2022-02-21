В Кремле подтвердили повторный телефонный разговор Путина и Макрона в ночь на 21 февраля
- AP
«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — цитирует его РИА Новости.
Главы государств продолжили обсуждение Украины, а также подчеркнули необходимость вести диалог по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников.
«В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел», — сказал представитель Кремля.
Накануне Путин и Макрон в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине.