Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о «нападении» России на предстоящей неделе

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о наличии у американской стороны оснований полагать, что российские вооружённые силы «нападут» на Украину на предстоящей неделе.
Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о «нападении» России на предстоящей неделе
  • РИА Новости

Сенатор отметил, что американский лидер регулярно делает подобные заявления.

При этом он добавил, что в данный момент наблюдается подготовка официального Киева к наступлению.

«Идёт провокация. Надеемся, что всё-таки здравый смысл у украинских руководителей возобладает», — подчеркнул сенатор.

Ранее Байден отметил, что в США считают, что Россия нападёт на Украину в ближайшие дни.

По его словам, целью нападения будет Киев.

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