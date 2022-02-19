Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о «нападении» России на предстоящей неделе
- РИА Новости
Сенатор отметил, что американский лидер регулярно делает подобные заявления.
При этом он добавил, что в данный момент наблюдается подготовка официального Киева к наступлению.
«Идёт провокация. Надеемся, что всё-таки здравый смысл у украинских руководителей возобладает», — подчеркнул сенатор.
Ранее Байден отметил, что в США считают, что Россия нападёт на Украину в ближайшие дни.
По его словам, целью нападения будет Киев.