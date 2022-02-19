Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о «нападении» России на предстоящей неделе

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о наличии у американской стороны оснований полагать, что российские вооружённые силы «нападут» на Украину на предстоящей неделе.

Сенатор отметил, что американский лидер регулярно делает подобные заявления.

При этом он добавил, что в данный момент наблюдается подготовка официального Киева к наступлению.

«Идёт провокация. Надеемся, что всё-таки здравый смысл у украинских руководителей возобладает», — подчеркнул сенатор.

Ранее Байден отметил, что в США считают, что Россия нападёт на Украину в ближайшие дни.

По его словам, целью нападения будет Киев.