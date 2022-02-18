Генсек ООН Гутерреш заявил о возросшей угрозе глобальной безопасности

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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что угроза глобальной безопасности в настоящее время выше, чем во времена холодной войны.
Генсек ООН Гутерреш заявил о возросшей угрозе глобальной безопасности
  • AP

«Угроза глобальной безопасности сейчас более сложная и, вероятно, более высокая, чем в то время», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Гутерреша, геополитический раскол продолжает расширяться и углубляться.

«Недопонимание и просчёты могут привести к тому, что незначительный инцидент между державами выйдет из-под контроля, причинив не поддающийся расчётам ущерб», — отметил он.

Ранее Генсек всемирной организации выразил надежду на мирное, без военных действий, урегулирование ситуации вокруг Украины.

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