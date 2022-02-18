Генсек ООН Гутерреш заявил о возросшей угрозе глобальной безопасности
- AP
«Угроза глобальной безопасности сейчас более сложная и, вероятно, более высокая, чем в то время», — приводит ТАСС его заявление.
По словам Гутерреша, геополитический раскол продолжает расширяться и углубляться.
«Недопонимание и просчёты могут привести к тому, что незначительный инцидент между державами выйдет из-под контроля, причинив не поддающийся расчётам ущерб», — отметил он.
Ранее Генсек всемирной организации выразил надежду на мирное, без военных действий, урегулирование ситуации вокруг Украины.