Глава Пентагона не стал отвечать на вопрос о возможности размещения новых сил в Европе
- AP
«Сегодня мне нечего объявить по этому поводу», — ответил американский министр обороны на соответствующий вопрос.
Вместе с тем он подчеркнул, что США будут консультироваться с союзниками и партнёрами, чтобы убедиться в одинаковости взглядов на развёртывание любых сил.
«Мы будем делать необходимое для защиты наших партнёров и союзников в соответствии с положениями Пятой статьи (Устава НАТО. — RT)», — цитирует Остина РИА Новости.
Как стало известно ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу 18 февраля проведёт телефонный разговор с коллегой из США Ллойдом Остином.