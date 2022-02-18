Глава Пентагона не стал отвечать на вопрос о возможности размещения новых сил в Европе

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Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Польшу не стал рассуждать о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе.
Глава Пентагона не стал отвечать на вопрос о возможности размещения новых сил в Европе
  • AP

«Сегодня мне нечего объявить по этому поводу», — ответил американский министр обороны на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что США будут консультироваться с союзниками и партнёрами, чтобы убедиться в одинаковости взглядов на развёртывание любых сил.

«Мы будем делать необходимое для защиты наших партнёров и союзников в соответствии с положениями Пятой статьи (Устава НАТО. — RT)», — цитирует Остина РИА Новости.

Как стало известно ранее, глава Минобороны России Сергей Шойгу 18 февраля проведёт телефонный разговор с коллегой из США Ллойдом Остином.

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