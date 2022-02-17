Глава британского МИД Трасс призвала Россию к диалогу во избежание статуса изгоя
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Трасс.
«Если они (Россия. — RT) решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжёлые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — сказано в заявлении.
Она также призвала Россию к пути дипломатии.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Трасс доказать, что Лондон не планирует нападать на Россию.