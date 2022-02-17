Глава британского МИД Трасс призвала Россию к диалогу во избежание статуса изгоя

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала России к диалогу по теме Украины, отметив, что в случае проявления агрессии в отношении Украины Россию ожидает положение страны-изгоя.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Трасс.

«Если они (Россия. — RT) решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжёлые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — сказано в заявлении.

Она также призвала Россию к пути дипломатии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Трасс доказать, что Лондон не планирует нападать на Россию.