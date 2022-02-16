Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в ФРГ, где будет находиться с 17 по 20 февраля для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.
Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
  • AP
  • © William West/Pool

«Госсекретарь США будет находиться в Мюнхене с 17 по 20 февраля 2022 года для участия в Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе конференции Блинкен обсудит с союзниками и партнёрами «скоординированные и продолжающиеся усилия, нацеленные на призыв России к деэскалации напряжённости и выбору дипломатии».

Ранее Американский госсекретарь в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины сохраняются.

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