Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
- AP
- © William West/Pool
«Госсекретарь США будет находиться в Мюнхене с 17 по 20 февраля 2022 года для участия в Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе конференции Блинкен обсудит с союзниками и партнёрами «скоординированные и продолжающиеся усилия, нацеленные на призыв России к деэскалации напряжённости и выбору дипломатии».
Ранее Американский госсекретарь в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины сохраняются.