Лавров предупредил Чавушоглу об опасности бездумного развития ВТС с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу об опасности необдуманного развития военно-технического сотрудничества с Украиной.

«С.В. Лавров подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны отметили безальтернативность соблюдения Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в рамках нормандского формата и трёхсторонней контактной группы.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и Чавушоглу в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию с безопасностью на Украине, в частности в акваториях Чёрного и Азовского морей, а также военно-техническое двустороннее сотрудничество.