Министр обороны Шойгу проинспектировал авиабазу в сирийском Хмеймиме

Короткая ссылка
Прибывший в Сирию министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме.
Министр обороны Шойгу проинспектировал авиабазу в сирийском Хмеймиме
  • Gettyimages.ru

Шойгу проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы и возложил венок к бюстам Героев Российской Федерации, погибших при выполнении задач в Сирии.

«На взлётной полосе министр обороны России Сергей Шойгу пообщался с российскими лётчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков Миг-31К, прибывшими 15 февраля на авиабазу с территории России для участия в учении ВМФ России», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Во время общения с лётно-подъёмным составом авиабазы Шойгу ввёл новую традицию — вручил специальный авиашлем лётчику, совершившему более 300 боевых вылетов.

Также в Сирии Шойгу проинспектировал ход учений российского ВМФ в Средиземном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить