Министр обороны Шойгу проинспектировал авиабазу в сирийском Хмеймиме

Прибывший в Сирию министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме.

Шойгу проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы и возложил венок к бюстам Героев Российской Федерации, погибших при выполнении задач в Сирии.

«На взлётной полосе министр обороны России Сергей Шойгу пообщался с российскими лётчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков Миг-31К, прибывшими 15 февраля на авиабазу с территории России для участия в учении ВМФ России», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Во время общения с лётно-подъёмным составом авиабазы Шойгу ввёл новую традицию — вручил специальный авиашлем лётчику, совершившему более 300 боевых вылетов.

Также в Сирии Шойгу проинспектировал ход учений российского ВМФ в Средиземном море.