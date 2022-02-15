Россия перебросила в Сирию Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал»

Самолёты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим в САР.

«Самолёты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря», — сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

В начале февраля сообщалось, что отряд из шести десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в сирийский порт Тартус. Это пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.