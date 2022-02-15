Генсек НАТО Столтенберг отметил оптимизм в заинтересованности России вести переговоры

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Сигналы от России о готовности обсуждать существующие проблемы внушают оптимизм. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Столтенберг отметил оптимизм в заинтересованности России вести переговоры
  • AP

«Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции накануне министерской встречи.

Столтенберг сообщил, что альянс на данный момент не видит деэскалации ситуации вокруг Украины, но продолжает следить за ситуацией.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил со Столтенбергом недавние дипломатические взаимодействия с Россией.

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