Гаврилов: Россия против принятия решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины
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Отмечается, что запрошенные украинской стороной консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17:00 мск 15 февраля.
«Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности», — сказал Гаврилов.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что российская сторона не будет принимать участие в инициированных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ.