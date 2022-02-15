Гаврилов: Россия против принятия решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины

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Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины. Об этом заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов: Россия против принятия решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Отмечается, что запрошенные украинской стороной консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17:00 мск 15 февраля.

«Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности», — сказал Гаврилов.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что российская сторона не будет принимать участие в инициированных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ.

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