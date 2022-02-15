Лавров: Россия отвергает попытки Запада трактовать по-своему принципы по безопасности

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает попытки стран Запада представить по-своему принцип ОБСЕ о неделимости безопасности.
Лавров: Россия отвергает попытки Запада трактовать по-своему принципы по безопасности
  • РИА Новости

«Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы, обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Лавров призвал избегать высокомерия и русофобии.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия на своей территории будет предпринимать те действия, которые сочтёт необходимыми для обеспечения своей безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить