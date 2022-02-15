Лавров: Россия отвергает попытки Запада трактовать по-своему принципы по безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает попытки стран Запада представить по-своему принцип ОБСЕ о неделимости безопасности.

«Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы, обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Лавров призвал избегать высокомерия и русофобии.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия на своей территории будет предпринимать те действия, которые сочтёт необходимыми для обеспечения своей безопасности.