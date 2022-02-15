Генсек НАТО обсудил с главой Азербайджана Алиевым ситуацию на Украине и газовые вопросы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках телефонных переговоров обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Украины и вопросы поставок газа в Европу.

РИА Новости