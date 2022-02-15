Генсек НАТО обсудил с главой Азербайджана Алиевым ситуацию на Украине и газовые вопросы
- РИА Новости
«Хороший разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность, военное наращивание России вблизи Украины, включая последствия для энергетических рынков», — написал он в Twitter.
Столтенберг поблагодарил азербайджанского лидера за увеличение поставок газа в Европу.
Ранее генсек НАТО обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином недавние дипломатические взаимодействия с Россией.