RMF: на фабрике взрывчатых веществ в Польше произошёл сильный взрыв
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«Произошёл взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода», — приводит сообщение РИА Новости.
Взрывная волна была большой мощности — журналисты отмечают, что в 20 км от места происшествия в домах дрожали стёкла.
Информации о жертвах не поступало, однако разыскиваются два человека, которые находились на месте инцидента. К фабрике направили вертолёты санавиации, работают пожарные.
В декабре на юге Ливана, в пригороде Тира, произошёл взрыв на складе с оружием, пострадали 12 человек.