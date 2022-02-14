RMF: на фабрике взрывчатых веществ в Польше произошёл сильный взрыв

На фабрике взрывчатых веществ NitroErg в польском городе Крупский Млын в Силезском воеводстве произошёл крупный взрыв, сообщает радиостанция RMF FM.

«Произошёл взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода», — приводит сообщение РИА Новости.

Взрывная волна была большой мощности — журналисты отмечают, что в 20 км от места происшествия в домах дрожали стёкла.

Информации о жертвах не поступало, однако разыскиваются два человека, которые находились на месте инцидента. К фабрике направили вертолёты санавиации, работают пожарные.

В декабре на юге Ливана, в пригороде Тира, произошёл взрыв на складе с оружием, пострадали 12 человек.