Борис Джонсон считает, что Европа находится «на краю пропасти» в ситуации с Украиной
- AP
«Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России», — написал он в Twitter.
11 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве.
Глава Минобороны Великобритании назвал конструктивным диалог с Шойгу. По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сохраняющуюся напряжённость вокруг Украины и проект договора о гарантиях безопасности.