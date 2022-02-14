Борис Джонсон считает, что Европа находится «на краю пропасти» в ситуации с Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировую общественность к диалогу с Россией в интересах предотвращения конфликта на Украине.

«Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России», — написал он в Twitter.

11 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве.

Глава Минобороны Великобритании назвал конструктивным диалог с Шойгу. По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сохраняющуюся напряжённость вокруг Украины и проект договора о гарантиях безопасности.