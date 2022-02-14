Байден на переговорах с Зеленским отметил приверженность суверенитету Украины

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в рамках минувшего телефонного разговора договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса.

«Байден подтвердил... Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что президенты согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на якобы наращивание Россией военной мощи у границ Украины.

Ранее сообщалось о завершении телефонной беседы Байдена и Зеленского. Переговоры продлились почти час.

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