Байден на переговорах с Зеленским отметил приверженность суверенитету Украины
«Байден подтвердил... Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что президенты согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на якобы наращивание Россией военной мощи у границ Украины.
Ранее сообщалось о завершении телефонной беседы Байдена и Зеленского. Переговоры продлились почти час.