Байден и Зеленский договорились продолжать дипусилия для разрешения кризиса на Украине

По итогам переговоров президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский договорились продолжить дипломатические усилия для разрешения украинского кризиса.

«Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — говорится в заявлении Белого дома.

В рамках беседы Байден пообещал Зеленскому дать «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников на «любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины».

По словам Зеленского, государственные лидеры обсудили вопросы, связанные с безопасностью, экономикой, имеющихся рисках, санкциях и «российской агрессии».

Ранее сообщалось о завершении телефонной беседы президентов Украины и США. Переговоры продлились почти час.