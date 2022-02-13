Байден и Зеленский договорились продолжать дипусилия для разрешения кризиса на Украине

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По итогам переговоров президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский договорились продолжить дипломатические усилия для разрешения украинского кризиса.
Байден и Зеленский договорились продолжать дипусилия для разрешения кризиса на Украине
  • AP

«Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — говорится в заявлении Белого дома.

В рамках беседы Байден пообещал Зеленскому дать «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников на «любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины».

По словам Зеленского, государственные лидеры обсудили вопросы, связанные с  безопасностью, экономикой, имеющихся рисках, санкциях и «российской агрессии». 

Ранее сообщалось о завершении телефонной беседы президентов Украины и США. Переговоры продлились почти час.

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