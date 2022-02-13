Переизбранный президент ФРГ Штайнмайер призвал Россию стремиться сохранить мир в Европе
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«Мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несёт Россия», — сказал он.
Президент Германии лично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его вместе искать путь, гарантирующий мир в Европе.
«Я могу только предостеречь президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии... Развяжите петлю на шее Украины! Присоединяйтесь к нам в поиске пути сохранения мира в Европе!» — добавил Штайнмайер.
По данным Der Spiegel, среди 1472 делегатов на президентских выборах он получил 1045 голосов, набрав абсолютное большинство.
Федеральный президент страны может быть переизбран один раз, а следовательно, оставаться на своём посту не более десяти лет.