Кандидат в президенты Франции Пекресс: членство Украины в НАТО не будет стоять на повестке
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«С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — цитирует её выступление на встрече с избирателями РИА Новости.
В декабре 2021 года французская партия «Республиканцы» выдвинула Пекресс в качестве кандидата на президентские выборы во Франции.
В эфире телеканала France 2 она по-русски обратилась к россиянам с призывом «вместе строить мир в Европе».