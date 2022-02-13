Кандидат в президенты Франции Пекресс: членство Украины в НАТО не будет стоять на повестке

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что в её бытность государственным лидером тема вступления Украины в НАТО не будет стоять на повестке дня.

«С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — цитирует её выступление на встрече с избирателями РИА Новости.

В декабре 2021 года французская партия «Республиканцы» выдвинула Пекресс в качестве кандидата на президентские выборы во Франции.

В эфире телеканала France 2 она по-русски обратилась к россиянам с призывом «вместе строить мир в Европе».