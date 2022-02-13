Министр обороны Британии отменил «уикенд за границей» из-за обеспокоенности за Украину

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Министр обороны Британии Бен Уоллес отменил отдых за рубежом, потому что обеспокоен из-за ситуации вокруг Украины. Об этом глава британского оборонного ведомства написал в Twitter.
Министр обороны Британии отменил «уикенд за границей» из-за обеспокоенности за Украину
  • AP

«Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьёй, потому что мы обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Украины», — сообщил министр обороны.

11 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с Беном Уоллесом в Москве.

Глава Минобороны Великобритании назвал конструктивным диалог с Шойгу. По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сохраняющуюся напряжённость вокруг Украины и проект договора о гарантиях безопасности.

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