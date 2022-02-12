Полиция Парижа сообщила о 54 задержанных в ходе акции «Конвой свободы»
Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
«Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным в эти выходные по всей Франции, и в частности в Париже, для обеспечения порядка и свободы передвижения. В Париже 337 заявлений и 54 задержания», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о 44 задержанных.
В Париже проходят акции протеста против мер, введённых правительством для борьбы с распространением коронавируса. Демонстранты выступают в том числе против санитарных пропусков.
RT ведёт прямую трансляцию.