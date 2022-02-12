Полиция Парижа сообщила о 54 задержанных в ходе акции «Конвой свободы»

Префектура полиции Парижа заявила, что число задержанных на акции автомобилистов против коронавирусных ограничений, которая получила название «Конвой свободы», возросло до 54.

Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным в эти выходные по всей Франции, и в частности в Париже, для обеспечения порядка и свободы передвижения. В Париже 337 заявлений и 54 задержания», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 44 задержанных.

В Париже проходят акции протеста против мер, введённых правительством для борьбы с распространением коронавируса. Демонстранты выступают в том числе против санитарных пропусков.

RT ведёт прямую трансляцию.