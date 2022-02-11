Начальники Генштабов ВС России и США обсудили международную безопасность
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли вопросы международной безопасности, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
«Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — сказано в сообщении.
В декабре военные начальники России и США обсудили региональную безопасность.
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