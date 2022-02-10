Глава полиции Лондона подала в отставку

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Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку после встречи с мэром Лондона Садик Ханом, на которой тот выдвинул требование искоренить расизм и сексизм в рядах полиции.
Глава полиции Лондона подала в отставку
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

«К огромному сожалению, после сегодняшнего контакта с мэром Лондона становится очевидно, что у мэра Лондона больше нет достаточной уверенности в моём лидерстве», — говорится в заявлении Дик.

По её словам, мэр не оставил ей выбора, кроме как покинуть должность начальника полиции столицы.

Мэр Лондона Садик Хан назвал причиной отставки реакцию Дик на требование «искоренить расизм, сексизм, гомофобию и дискриминацию», которые всё ещё присутствуют в лондонской полиции.

«Я недоволен реакцией начальника полиции», — говорится в заявлении Хана, размещённом в Twitter.

30 сентября 2021 года офицер полиции Лондона Уэйн Казинс, убивший 33-летнюю Сару Эверард, был приговорён к пожизненному заключению. Преступник задушил женщину своим полицейским ремнём после её похищения.

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