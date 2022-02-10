Получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ Люк Монтанье скончался во Франции

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Во Франции скончался вирусолог Люк Монтанье, получивший вместе с другими учёными Нобелевскую премию по медицине за усилия по открытию вируса иммунодефицита человека. Ему было 89 лет, пишет газета Le Monde.
Получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ Люк Монтанье скончался во Франции

    Как уточняет издание, учёный скончался 8 февраля в Нёйи-сюр-Сен под Парижем.

    Монтанье разделил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году с двумя другими учёными: Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси.

    В июне 2021 года в Швейцарии на 88-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии 1991 года Рихард Эрнст.

    Учёный получил премию за вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения.

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