Получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ Люк Монтанье скончался во Франции
Как уточняет издание, учёный скончался 8 февраля в Нёйи-сюр-Сен под Парижем.
Монтанье разделил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году с двумя другими учёными: Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси.
В июне 2021 года в Швейцарии на 88-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии 1991 года Рихард Эрнст.
Учёный получил премию за вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения.