Получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ Люк Монтанье скончался во Франции

Во Франции скончался вирусолог Люк Монтанье, получивший вместе с другими учёными Нобелевскую премию по медицине за усилия по открытию вируса иммунодефицита человека. Ему было 89 лет, пишет газета Le Monde.

Как уточняет издание, учёный скончался 8 февраля в Нёйи-сюр-Сен под Парижем.

Монтанье разделил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году с двумя другими учёными: Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси.

В июне 2021 года в Швейцарии на 88-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии 1991 года Рихард Эрнст.

Учёный получил премию за вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения.