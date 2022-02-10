Глава МИД Великобритании Лиз Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Трасс сопровождала посол Британии в России Дебора Броннерт.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая также ранее была в Москве с официальным визитом, заявила, что возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Красную площадь после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.