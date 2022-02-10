Глава МИД Великобритании Лиз Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трасс сопровождала посол Британии в России Дебора Броннерт.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая также ранее была в Москве с официальным визитом, заявила, что возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Красную площадь после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.