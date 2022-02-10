NHK: в Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопада

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В токийском аэропорту из-за снегопада отменили не менее 180 внутренних авиарейсов.
NHK: в Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопада
  • AP
  • © Kiichiro Sato

Об этом сообщает телеканал NHK.

Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов, которые связывают Токио с горными префектурами Нагано и Яманаси.

Как отмечается, несколько участков скоростных платных дорог в Токио перекрыты в превентивном порядке, чтобы избежать возможного обледенения.

Ранее свыше 3,5 тыс. авиарейсов были отменены и более 80 тыс. потребителей остались без электричества в США на фоне зимней бури.

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