NHK: в Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопада

В токийском аэропорту из-за снегопада отменили не менее 180 внутренних авиарейсов.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов, которые связывают Токио с горными префектурами Нагано и Яманаси.

Как отмечается, несколько участков скоростных платных дорог в Токио перекрыты в превентивном порядке, чтобы избежать возможного обледенения.

Ранее свыше 3,5 тыс. авиарейсов были отменены и более 80 тыс. потребителей остались без электричества в США на фоне зимней бури.