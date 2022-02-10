Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии
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«Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к Ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы», — говорится в релизе.
Кроме того, стороны подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок.
Ранее Джо Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммаунэлем Макроном обсудил его прошедшие переговоры в России и на Украине.
Они также обсудили ситуацию на границах Украины.