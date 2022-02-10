Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к Ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы», — говорится в релизе.

Кроме того, стороны подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок.

Ранее Джо Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммаунэлем Макроном обсудил его прошедшие переговоры в России и на Украине.

Они также обсудили ситуацию на границах Украины.