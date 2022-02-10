Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к Ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы», — говорится в релизе.

Кроме того, стороны подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок.

Ранее Джо Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммаунэлем Макроном обсудил его прошедшие переговоры в России и на Украине.

Они также обсудили ситуацию на границах Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить