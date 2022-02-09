В Дании отметили неспособность «напрямую» отреагировать на некоторые запросы Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что с Украины поступили запросы, с которыми страна не может помочь «напрямую».

«Есть некоторые конкретные запросы с Украины, с которыми мы не можем напрямую помочь, но мы работаем дальше», — приводит ТАСС слова Фредериксен на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По её словам, Дания в целом не против оказания помощи в военном отношении.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о поставках Великобританией касок, бронежилетов и других товаров военного назначения.