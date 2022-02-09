Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к диалогу с Россией во всех существующих форматах
- Gettyimages.ru
«Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая... обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах... ради достижения политического решения», — цитирует его РИА Новости.
Шольц при этом пригрозил «тяжёлыми последствиями» в случае возможной эскалации ситуации на Украине.
15 февраля российский президент Владимир Путин примет в Москве Олафа Шольца, они обсудят вопросы о предоставлении России юридических гарантий безопасности и об урегулировании ситуации на Украине.