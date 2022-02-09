Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к диалогу с Россией во всех существующих форматах

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Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах, заявил на брифинге канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к диалогу с Россией во всех существующих форматах
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«Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая...  обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах... ради достижения политического решения», — цитирует его РИА Новости.

Шольц при этом пригрозил «тяжёлыми последствиями» в случае возможной эскалации ситуации на Украине.

15 февраля российский президент Владимир Путин примет в Москве Олафа Шольца, они обсудят вопросы о предоставлении России юридических гарантий безопасности и об урегулировании ситуации на Украине.

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