Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к диалогу с Россией во всех существующих форматах

Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах, заявил на брифинге канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая... обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах... ради достижения политического решения», — цитирует его РИА Новости.

Шольц при этом пригрозил «тяжёлыми последствиями» в случае возможной эскалации ситуации на Украине.

15 февраля российский президент Владимир Путин примет в Москве Олафа Шольца, они обсудят вопросы о предоставлении России юридических гарантий безопасности и об урегулировании ситуации на Украине.