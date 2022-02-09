Посол России в Великобритании Келин заявил, что США уже забыли о существовании дипломатии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что США уже забыли о существовании дипломатии.

«В Вашингтоне уже позабыли, что существует дипломатия. Они упирают на санкции, давление, запугивание, ультиматумы. Мы, разумеется, никогда не будет менять свою позицию по санкциям. В случае чего мы будем давать равный ответ», — сказал Келин.

По его мнению, санкции, если они всё-таки будут введены, не смогут нанести серьёзный ущерб России.

При этом Келин добавил, что в настоящее время странам необходимо реальное сотрудничество и партнёрство.